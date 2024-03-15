Иностранные наблюдатели посетят участки в Высокой Горе, Мамадыше и еще трех районах

В дни голосования на участках будут задействованы международные наблюдатели, прибывшие из стран СНГ – Белоруссии и Казахстана. Они будут следить за тем, чтобы все законные требования по соблюдению избирательного права россиян не нарушались.

В планах посетить 5 районов Татарстана: Высокогорский, Мамадышский, Арский, Елабужский и Спасский.

Делегат из Казахстана Даурен Базаров отметил, что они будут делиться своими знаниями в вопросах проведения выборов: «Уверен, что выборы в республике пройдут на достойном уровне с соблюдением всех демократических процедур».