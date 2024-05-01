Иностранные спортсмены попросили продлить приём заявок на «Казанский марафон-2024»

В столице Татарстана планируют продлить заявочную кампанию на ежегодный Казанский марафон, который состоится 11-12 мая. В этом году площадка готова принять до 30 тысяч атлетов, сообщили организаторы. Забеги проводятся в Казани с 2015 года.

Просьбу продлить приём заявок озвучили спортсмены из других стран, которые не успели сообщить о своём желании поучаствовать в марафоне.

До 4 мая продлевают срок регистрации на основные забеги, на детские – до 7 мая включительно до 23:59.

11 мая соревнования откроются Парадом наций, а за пару дней до этого, 9 мая, в Казани пройдёт деловая программа и различные выставки, посвящённые развитию спорта.