Институт экономики Казанского государственного аграрного университета отметил свой юбилей



Сегодня исполнилось 60 лет институту экономики Казанского государственного аграрного университета. В честь этого в стенах ВУЗа прошло торжественное мероприятие с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова. Поздравить институт с юбилеем приехали бывшие выпускники, ныне занимающие руководящие посты в республике.



Институт экономики был создан в 1961 году как ответ на возрастающие запросы сельского хозяйства республики в грамотных экономистах, разбирающихся в аграрных вопросах.



Сегодня Татарстан по праву гордится своими успехами в сельском хозяйстве. В последние годы республика уверенно занимает 4 место по Российской Федерации и 1 место в ПФО по доле валовой продукции сельского хозяйства, является крупнейшим производителем мяса, молока, яиц. Агропромышленный комплекс республики обеспечивает население основными продуктами питания собственного производства. Достижение таких высоких показателей стало возможным, в том числе благодаря активному взаимодействию экономической науки и производства, плодотворной работе ученых.



«В высокие достижения Татарстана по сельскому хозяйству вносят значительный вклад выпускники Института экономики, занимая посты от рядового бухгалтера сельхозпредприятия до руководящих должностей! Широко известны их профессиональные достижения, создана мощная научная школа в области реформирования и устойчивого развития АПК, инновационного менеджмента, организации и управления аграрным производством», - отметил министр.



Далее Марат Зяббаров вручил сотрудникам университета благодарственные письма от имени Президента Республики Татарстан и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

