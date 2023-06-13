Институт развития городов РТ не будет строить новые парки «Манзара» и «Спортивный» в Казани

Институтом развития городов Татарстана не будут проводиться работы по реализации парков «Манзара» и «Спортивный» в Казани в 2023 году. Об этом заявила руководитель фонда Наиля Зиннатуллина.

В качестве главной причины глава Института развития городов РТ назвала фокусировку соответствующих работ в этом году на Голубых озерах, причем, по её словам в следующем году этот объект также будет в центре внимания фонда.

«Есть такое правило в развитии стратегии реки Казанки — это работа с одним пространством в год. Говорить сейчас о том, что в 2024-м фонд выйдет на благоустройство парков «Манзара» и «Спортивный», было бы несвоевременно», – отметила Зиннатуллина.

Напомним, концепции строительства новых парков «Манзара» и «Спортинвный» были представлены мэру Казани еще в 2021-м. По задумке архитекторов, в «Манзара» должны открываться панорамные виды на Кремль, так как общественное пространство будет граничить с важными историческими территориями. А в спортивном парке появится уникальное пространство SportBox.

По стратегии до 2030 года в Казани создадут 12 прибрежных парков вдоль Казанки, площадь которых составит 1 536 га и 150 км пешеходных маршрутов.