Институт развития Казани показал, как изменилась столовая в школе №12

Столовая в казанской школе №12 «Мишпахтейну» преобразилась после ремонта. Теперь это не просто место для обеда, а настоящее арт-пространство, знакомящее учащихся с еврейскими праздниками и традициями.

Фото: © институт развития Казани

Над дизайн-проектом работала команда Института развития Казани. Яркие цвета, использованные в интерьере, создают жизнерадостную атмосферу, а главная особенность обновленной столовой — это иллюстрации на стенах, посвященные еврейским праздникам.

Авторы проекта стремились не просто украсить помещение, а создать пространство, которое будет вызывать у детей интерес к культуре и традициям. На стенах столовой можно увидеть изображения халы, шофара, ханукии, сэвивона, граната, яблок с медом и других символов еврейских праздников.

Название школы «Мишпахтейну» переводится с иврита как «моя семья». Обновленная столовая гармонично вписывается в эту концепцию, напоминая о важности сохранения культурных традиций и передачи их будущим поколениям.