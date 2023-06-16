Институт татарской энциклопедии готов выпустить посвященное Казани издание в течение двух лет

Энциклопедия, посвященная Казани, может быть выпущена в течение двух лет. Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор институт Татарской энциклопедии Искандер Гилязов, специалисты уже закончили работу над словником будущего издания.

«У нас давнишняя мечта – сделать энциклопедию, посвященную нашему городу – энциклопедию города Казани. Мы уже практически готовы к этому. У нас есть словник, мы практически стоим на старте, готовы в любой момент эту работу начать. Думаю, в течение двух, максимум, лет, мы могли бы сделать эту энциклопедию. Красивое, красочное издание в традициях нашего института», – сказал Гилязов.

Спикер напомнил, что ранее в свет вышла энциклопедия «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан».

«Мы подготовили трехтомник «Населенные пункты РТ». У нас были в свое время очень интересные, на мой взгляд энциклопедии, посвящённые 100-летию образования ТАССР. Трехтомник «Населённые пункты РТ», в силу разных причин, только первый том увидел свет на русском языке. Но все три тома готовы, мы готовы их издать, как только появится такая возможность», – отметил он.

Помимо традиционных публикаций, институтом подготовлены и в ближайшее время будут представлены публикации по диаспоре.

««Татары Казахстана» у нас уже вышли, сейчас мы готовим «Татары Узбекистана» энциклопедическое издание», – добавил Гилязов.