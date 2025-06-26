Инструктора по плаванию в Казани будут судить за травму школьника

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Город
26 июня 2025  15:58

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инструктора по физкультуре, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности.

Инцидент произошел 28 февраля 2025 года во время занятий в школьном бассейне. По данным следствия, один из учеников остался без присмотра, потерял сознание и упал в воду. Педагог заметил ребенка только спустя четыре минуты, когда тот уже находился под водой.

Школьнику был причинен серьезный вред здоровью. В прокуратуре подчеркнули, что инструктор не обеспечил должный контроль за безопасностью детей во время урока.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Если вина инструктора будет доказана, ему грозит наказание по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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