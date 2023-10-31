«Интертат» смог привлечь невероятные 1,35 млн уникальных посетителей

«Интертат» внесен в Международную книгу рекордов «Интеррекорд» и реестр рекордов России в категории «Самый посещаемый веб-сайт на татарском языке». Главный редактор Рамис Латыпов», — отмечается Крупнейшее в Евразии агентство регистрации мировых рекордов и достижений INTERRECORD сообщило: «Самый посещаемый сайт на татарском языке в России — это «Интертат» с 1 350 000 уникальных посетителей в год». Агентство INTERRECORD – это первая международная русскоязычная альтернатива Guinness World Records («Книги рекордов Гиннесса») со штаб-квартирой в Праге.

Другое важное достижение «Интертата» указано в реестре рекордов России: «За последний год «Интертат» смог привлечь невероятные 1 350 тысяч уникальных посетителей, генерируя более 18,1 миллиона просмотров, согласно данным «Яндекс.Метрика». Эти впечатляющие цифры не оставляют сомнений в том, что «Интертат» стал надежным источником информации для татарскоговорящей аудитории. Результаты рейтинга liveinternet.ru тоже подтверждают популярность сайта «Интертат». Он уверенно занимает место в топ-10 самых читаемых ресурсов в регионе Казань и входит в топ-30 в Уфе».

Главный редактор сайта «Интертат» Рамис Латыпов отметил, что сбор доказательной базы для внесения сайта в реестр рекордов занял большое время. Требовались неоспоримые доказательства того, что посетители сайта — живые люди, которые не случайно попали на сайт, а являются его регулярными читателями. В итоге доказательная база была принята, и 17 октября рекорд был зарегистрирован. Подтверждающий это достижение диплом был получен сегодня. «Это зафиксированный результат упорной работы нашей редакции в течение долгого времени. «Интертат» занял первенство уже в 2018 году и до сих остается самым популярным сайтом среди татар. И количество читателей растет с каждым годом. Спасибо нашему коллективу, спасибо нашим читателям, спасибо нашим героям, спасибо АО «Татмедиа». Мы лучшие и продолжим работать на благо развития татарской журналистики», — сказал Рамис Латыпов.

Коллектив поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и пожелал им творческих побед и новых рекордов. «Бывают разные титулы, разные достижения. Но ни у кого из нас, даже у русскоязычных изданий, не вызывает сомнения, что действительно среди татароязычной аудитории ресурс номер один — это «Интертат». Это всеми официально признается. Номер один не только в России, но и на всей планете. Когда мы только начинали, некоторые медиаменеджеры выражали сомнение, говорили, что татар в интернете мало. Вот результат — татары читающий народ. Хочу поблагодарить Рамиса Латыпова и огромный коллектив. Они патриоты, они знают свое дело, пишут хорошо и интересно», — заявил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Напомним, что «Интертат» заработал в конце 2001 – начале 2002 год