Инвалид-колясочник в Татарстане не смог попасть домой после ремонта по программе «Наш двор»

Прокуратура Верхнеуслонского района добилась устранения нарушений прав инвалида-колясочника, проживающего в селе Ключищи. После ремонта дома по программе «Наш двор» вход в здание оказался недоступен для маломобильных граждан. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ.

Как выяснилось, строители не предусмотрели пандус для подъема на новое асфальтобетонное покрытие. В результате инвалид-колясочник оказался фактически заперт в собственном доме.

Прокуратура района оперативно отреагировала на обращение пострадавшего и внесла представление главе Октябрьского сельского поселения. В кратчайшие сроки нарушения были устранены, и доступность жилого дома для всех категорий граждан была восстановлена.