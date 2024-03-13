Инвестор вложит во вторую очередь Вознесенского тракта 4,5 млрд рублей

Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов заявил, что хотели видеть в числе «хозяев» Вознесенского тракта госкомпанию «Автодор», но она не пришла.

Инвестором будет «дочка» АО «ТатДорТрансИнвест». Она вложит во вторую очередь строительства порядка 4,5 млн рублей.

Сейчас обсуждается, будет ли проезд платным. Рассматривают власти два варианта. Один из них включает в себя платный проезд для всех автомобилей, другой – только для тех, кто транзитом проезжает через трассу М7.

Либо это будет цена выезда на трассу М7, либо километражный расчет, добавил министр. Точная стоимость проезда будет известна к маю этого года.

«Хоть эта дорога и платная, но она в черте города. Поэтому расценки будут намного меньше. Это все-таки социальный объект — дорога Казани. Да, такие примеры есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Мы изучали опыт этих городов. Здесь будем подходить очень осторожно», — заявил он.