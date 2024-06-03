Инвестсовет РТ одобрил семь проектов на сумму почти в 3 миллиарда рублей

На заседании инвестсовета под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова было рассмотрено семь проектов на общую сумму инвестиций в размере около 3 миллиардов рублей.

Из четырех проектов, запланированных к осуществлению в Набережных Челнах, стоит выделить строительство новых термальных источников, центра детского творчества, складского логистического центра и завода по производству мебельных фасадов. Кроме того, был представлен проект по созданию промышленного парка в Агрызском районе, строительству цементного терминала в Тукаеве и базы отдыха в Нурлате.

«Я полностью поддерживаю строительство базы отдыха в Нурлате. Главное, чтобы она была востребована, а по остальному у нас нет никаких вопросов», – отметил Минниханов.

Он добавил, что объекты социальной направленности должны быть построены как можно скорее, и поручил двум инвесторам ускорить сроки ввода объектов в эксплуатацию.

«Мы обращаемся к институту градостроительного планирования по каждому проекту, чтобы не отклоняться от наших новых подходов к развитию Казанской и Камской агломераций. Нам необходимо разрешить все вопросы по градостроительной документации, общепланам и другим аспектам. Это необходимо для того, чтобы проекты соответствовали общему плану развития», – добавила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.