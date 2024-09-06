Йога, выставки и большой концерт ко Дню выборов: куда сходить в Казани в выходные 7-8 сентября

В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в России пройдет Единый день голосования. В Татарстане будут выбирать депутатов Госсовета республики. А после голосования казанцев ждут на концерт с участием местных и российских звезд.

Впрочем, это далеко не единственное мероприятие в насыщенном событийном календаре ближайших выходных. Подробнее об этом - в материале «КВ».

Бесплатные активности

На сцене праздничного концерта выступят звезды татарской эстрады: Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ и другие. Хэдлайнерами события станут группы Моя Мишель и Dabro, а также исполнитель Niletto.

Когда: 8 сентября, с 13 часов.

Где: Площадка у Центра семьи «Казан».

Стоимость: Бесплатно, но для входа необходим специальный браслет, который выдается на избирательных участках после участия в голосовании.

В рамках XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» организована выставка «Хадж. Чувства и ощущения», на которой представлено 25 фотографий художника из Саудовской Аравии Марвана Амин Фатани. Гости смогут увидеть уникальные кадры святых мест, сделанных с высоты птичьего полета.

Когда: С 7 по 13 сентября, с 9 до 19 часов.

Где: Мечеть «Кул Шариф».

Стоимость: Бесплатно.

Фото: © Фарит Муратов

Любителей собак и их питомцев приглашают на трюковые дрессировки с тренером Региной Мухаметхановой. Занятия способствуют физическому и умственному развитию собак. На занятия приглашают вакцинированных и обработанных от паразитов питомцев возрастом от 3,5 месяцев.

Когда: 7 сентября, 10 часов.

Где: Парк «Крылья советов».

Стоимость: Бесплатно, необходима запись у тренера. Написать Регине Мухаметхановой можно в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Научиться управлять стрессом и помочь повысить уровень осознанности казанцам предлагают на утренних медитациях на свежем воздухе.

Когда: 7 сентября, 8 часов.

Где: Горкинско-Ометьевский лес, набережная озера Кабан, парк «Черное озеро» (здесь занятия начнутся в 9 часов).

Стоимость: Бесплатно.

Вторсырье может превратиться в предметы искусства. Убедиться в этом можно на выставке «Зеленый квадрат» (6+). Экспозиция из 32 арт-объектов рассказывает о проблемах экологии и влиянии человека на окружающую среду.

Когда: До 8 сентября включительно.

Где: Галерея современного искусства.

Стоимость: Бесплатно.

Культурно развиваемся

Ценителей музыки приглашают на концерт известного пианиста и композитора Ильи Полякова (6+). В программу сольного концерта войдут авторские произведения в стиле неоклассики, которые композитор дополнит монологами.

Когда: 7 сентября, 18 часов.

Где: Дом актера им. Салимжанова.

Стоимость: От 1200 рублей.

Экскурсия по выставке «Авангард. На телеге в XX век» (6+) от куратора проекта Анны Шакиной расскажет о новаторской живописи рубежа 19 и 20 веков. Экспозиция включает более 200 работ известных художников: Николая Фешина, Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой, Ивана Клюна, Ольги Розановой, Георгия Лазарева.

Когда: 7 сентября в 11:30

Где: Выставочные залы Присутственных мест Казанского Кремля.

Стоимость: Взрослым – 450 рублей, пенсионерам и студентам – 350 рублей, школьникам – 250 рублей.

Побывать в уникальных интерьерах можно на выставке «Дом с императорскою квартирою» (6+), посвященной комплексу Губернаторского дворца Казанского Кремля. Здесь расскажут о его богатой истории, проследив путь от Ханского дворца до резиденции Главы Республики Татарстан. В экспозиции представлены архивные документы, старинная мебель, фотографии, живопись, археологические находки и многое другое.

Когда: До 1 ноября, с 10 до 18 часов.

Где: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Казанский Кремль.

Стоимость: 100 рублей, детям до 18 лет - бесплатно.

Фото: © Фарит Муратов

Развлекаемся с детьми

Юным зрителям предлагают познакомиться с улиткой. Это маленький герой с большим внутренним миром. Мам и пап приглашают с детьми до 4 лет в бэби-театр на кукольный спектакль «Один день из жизни улитки» (0+).

Когда: 8 сентября, 10 часов.

Где: Театр кукол «Экият».

Стоимость: 500 рублей.

Тему непослушания поднимет кукольный спектакль «Не хочу, не буду» (0+). История цыпленка, который не хочет вылупляться, подается в интерактивной форме, вовлекая в действие зрителей.

Когда: 8 сентября, 11 часов.

Где: Театр кукол «Экият».

Стоимость: От 280 рублей.

В Казанском цирке пройдет благотворительное представление от учеников и педагогов Детской цирковой школы и финалистов общественного проекта «неЦирк». Собранные с продажи билетов средства пойдут в фонд помощи Курской области.

Когда: 8 сентября, 14:30.

Где: Казанский цирк.

Стоимость: 300 рублей.