Йога, выставки и большой концерт ко Дню выборов: куда сходить в Казани в выходные 7-8 сентября

В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в России пройдет Единый день голосования. В Татарстане будут выбирать депутатов Госсовета республики. А после голосования казанцев ждут на концерт с участием местных и российских звезд.
Впрочем, это далеко не единственное мероприятие в насыщенном событийном календаре ближайших выходных. Подробнее об этом - в материале «КВ».
Бесплатные активности
На сцене праздничного концерта выступят звезды татарской эстрады: Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ и другие. Хэдлайнерами события станут группы Моя Мишель и Dabro, а также исполнитель Niletto.
Когда: 8 сентября, с 13 часов.
Где: Площадка у Центра семьи «Казан».
Стоимость: Бесплатно, но для входа необходим специальный браслет, который выдается на избирательных участках после участия в голосовании.
В рамках XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» организована выставка «Хадж. Чувства и ощущения», на которой представлено 25 фотографий художника из Саудовской Аравии Марвана Амин Фатани. Гости смогут увидеть уникальные кадры святых мест, сделанных с высоты птичьего полета.
Когда: С 7 по 13 сентября, с 9 до 19 часов.
Где: Мечеть «Кул Шариф».
Стоимость: Бесплатно.
Любителей собак и их питомцев приглашают на трюковые дрессировки с тренером Региной Мухаметхановой. Занятия способствуют физическому и умственному развитию собак. На занятия приглашают вакцинированных и обработанных от паразитов питомцев возрастом от 3,5 месяцев.
Когда: 7 сентября, 10 часов.
Где: Парк «Крылья советов».
Стоимость: Бесплатно, необходима запись у тренера. Написать Регине Мухаметхановой можно в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.
Научиться управлять стрессом и помочь повысить уровень осознанности казанцам предлагают на утренних медитациях на свежем воздухе.
Когда: 7 сентября, 8 часов.
Где: Горкинско-Ометьевский лес, набережная озера Кабан, парк «Черное озеро» (здесь занятия начнутся в 9 часов).
Стоимость: Бесплатно.
Вторсырье может превратиться в предметы искусства. Убедиться в этом можно на выставке «Зеленый квадрат» (6+). Экспозиция из 32 арт-объектов рассказывает о проблемах экологии и влиянии человека на окружающую среду.
Когда: До 8 сентября включительно.
Где: Галерея современного искусства.
Стоимость: Бесплатно.
Культурно развиваемся
Ценителей музыки приглашают на концерт известного пианиста и композитора Ильи Полякова (6+). В программу сольного концерта войдут авторские произведения в стиле неоклассики, которые композитор дополнит монологами.
Когда: 7 сентября, 18 часов.
Где: Дом актера им. Салимжанова.
Стоимость: От 1200 рублей.
Экскурсия по выставке «Авангард. На телеге в XX век» (6+) от куратора проекта Анны Шакиной расскажет о новаторской живописи рубежа 19 и 20 веков. Экспозиция включает более 200 работ известных художников: Николая Фешина, Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой, Ивана Клюна, Ольги Розановой, Георгия Лазарева.
Когда: 7 сентября в 11:30
Где: Выставочные залы Присутственных мест Казанского Кремля.
Стоимость: Взрослым – 450 рублей, пенсионерам и студентам – 350 рублей, школьникам – 250 рублей.
Побывать в уникальных интерьерах можно на выставке «Дом с императорскою квартирою» (6+), посвященной комплексу Губернаторского дворца Казанского Кремля. Здесь расскажут о его богатой истории, проследив путь от Ханского дворца до резиденции Главы Республики Татарстан. В экспозиции представлены архивные документы, старинная мебель, фотографии, живопись, археологические находки и многое другое.
Когда: До 1 ноября, с 10 до 18 часов.
Где: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Казанский Кремль.
Стоимость: 100 рублей, детям до 18 лет - бесплатно.
Развлекаемся с детьми
Юным зрителям предлагают познакомиться с улиткой. Это маленький герой с большим внутренним миром. Мам и пап приглашают с детьми до 4 лет в бэби-театр на кукольный спектакль «Один день из жизни улитки» (0+).
Когда: 8 сентября, 10 часов.
Где: Театр кукол «Экият».
Стоимость: 500 рублей.
Тему непослушания поднимет кукольный спектакль «Не хочу, не буду» (0+). История цыпленка, который не хочет вылупляться, подается в интерактивной форме, вовлекая в действие зрителей.
Когда: 8 сентября, 11 часов.
Где: Театр кукол «Экият».
Стоимость: От 280 рублей.
В Казанском цирке пройдет благотворительное представление от учеников и педагогов Детской цирковой школы и финалистов общественного проекта «неЦирк». Собранные с продажи билетов средства пойдут в фонд помощи Курской области.
Когда: 8 сентября, 14:30.
Где: Казанский цирк.
Стоимость: 300 рублей.