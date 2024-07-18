Ипотечный бум в Татарстане: в июне выдали рекордное количество кредитов

В Татарстане выросла популярность ипотеки. По данным Объединенного кредитного бюро, в июне было оформлено 6,06 тысячи ипотечных кредитов, что вывело республику на пятое место по России по количеству выданных кредитов.

По сравнению с маем, показатель вырос на 29%. Общая сумма выданных кредитов в июне составила 30,65 млрд рублей, а средний размер кредита – 5,06 млн рублей.

При этом, средний срок ипотеки в Татарстане также увеличился. Если в мае он составлял 295 месяцев (более 24 лет), то в июне – 304 месяца (более 25 лет).

Лидером по выдаче ипотечных кредитов в июне стала Москва (12,53 тысячи сделок), далее следуют Московская область (9,82 тысячи), Санкт-Петербург (8,05 тысячи) и Башкортостан (7,09 тысячи).