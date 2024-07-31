Ипотеку для айтишников продлили до конца десятилетия

Решение об изменении льготной ипотечной программы для IT-специалистов приняло Правительство РФ.

Программу продлили до 2030 года, с августа годовая ставка по такой ипотеке составит до 6%, а максимальная сумма займа - 9 миллионов рублей. При этом ставки может быть снижена еще больше при выполнения некоторых условий, которые устанавливают банки, а также участия в региональных программах.

Воспользоваться льготной IT-ипотекой могут специалисты с зарплатой выше 150 тысяч рублей в Московской и Ленинградской областях. Во всех других регионах планка ниже - 90 тысяч.

Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил это решение стремлением удержать квалифицированные кадры в регионах страны.