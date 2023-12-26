Ипподром зовет казанцев на новогодний праздник

27 декабря на казанском ипподроме откроется елочный городок, в котором будут собраны ярмарка, аттракционы, каток и горка, домик Деда Мороза и фотозоны. Праздничная церемония с участием Деда Мороза и Снегурочки, в сопровождении веселых конкурсов с подарками, а также танцев и песен начнется в 17.00.

Как рассказали в казанской мэрии, зимний парк развлечений будет работать в будние дни с 16:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00 до 13 января включительно.

В общественном пространстве установят самого высокого Деда Мороза в Казани, высотой 10 метров, скульптуры в форме арок, шаров, а также 19-метровую елку. Для юных казанцев будет работать и домик Деда Мороза, где каждый ребенок сможет рассказать зимнему волшебнику о своем заветном желании.

На новогодней ярмарке и фуд-корте будут представлена еда и теплые напитки, товары ручной работы.

Для молодежи на территории ипподрома 27 и 28 декабря будет работать хобби-бокс – мобильный клуб для подростков. Для них подготовят мастер-классы.

На 28 декабря в 18:00 запланировано уличное шоу «#ДобрыйСоветский», на котором мим с помощниками покажет интерактивный спектакль для детей и их родителей. Также новогодние программы планируются 3, 4, 7 и 13 января в 16:00.