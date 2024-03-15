Ирина Ахметова: Опыт ДЭГ показал, что население готово к цифровизации

«Сама сегодня побывала на избирательном своем участке. Хочу отметить очень высокую активность нашего города. Причем впервые в этом году у нас в стране голосования проходит и в дистанционном электронном формате в некоторых регионах, правда, Республика Татарстан не входит в их число. Причем этот эксперимент, надо отметить, что очень позитивно восприняли граждане. По статистике около 30% населения, которые могут воспользоваться правом электронного голосования, уже проголосовали. Это высочайший показатель, который говорит, что население полностью готово к цифровизации.

Но, с другой стороны, старая традиция очного голосования тоже хороша. Приходишь на свой избирательный участок, тем более это школа, где учатся твои дети. Мы встречаем друзей, родителей, одноклассников. Так что очное голосование тоже имеет свои большие плюсы.

Очень хорошо, когда избиратели могут сделать свой выбор. Просто для интереса хочу привести пример, что в Древней Греции выборы производились путем жребия. А в штате Нью-Мексико, если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, они определяют результат с помощью игры. Последний раз, когда это произошло, лидеры выбрали покер.

Вы представляете? То есть доверить свою судьбу карточной игре или жребию. А вот в России у нас все-таки каждый человек может сделать свой выбор и, конечно же, все граждане обязательно этим воспользуются», - прокомментировала эксперт.