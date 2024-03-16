Ирина Ахметова: Выборы проходят в условиях полной прозрачности

О его работе рассказала заместитель председателя Общественной палаты РТ, проректор по развитию и инновациям КГЭУ Ирина Ахметова.

«Центр общественного наблюдения работает во второй раз. Поступило огромное количество обращений, большое количество звонков. Прежде всего это связано с таким разъяснительным характером. Происходят некоторые такие казусные ситуации, кто-то не может найти свой участок, кто-то перепутал адрес.

Выборы проходят в условиях полной прозрачности. Установлены камеры на каждом избирательном участке. И мы, общественные наблюдатели, контролируем ход наших выборов в течение всех трех дней», - прокомментировала эксперт.