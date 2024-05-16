Ирина Роднина: «Для нас всех Казань – это ориентир!»

В Казани прошло чествование чемпионов первых «Игр долголетия». Почетным гостем церемонии закрытия спартакиады стала известная советская фигуристка, олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Она подчеркнула, что есть профессиональные спортсмены, которые борются за медали и честь нашей страны, а участники этой спартакиады борются за долголетие России.

«Для нас всех Казань – это ориентир! Казань во многом первая: первая в студенческом спорте, первая организовала кибер-игры, которые сегодня становятся играми современности, и первые «Игры долголетия», – сказала Роднина.

Результаты игр, которые стартовали еще в октябре прошлого года и включали 10 видов спорта, сегодня анонсировали на стадионе «Трудовые резервы». Так, «жизнелюбы» из Вахитовского и Приволжского районов объявлены победителями. Они доказали, что спортивные рекорды и победы доступны в любом возрасте, подчеркнули в мэрии города.

Всего за победу боролись больше 3 тысяч человек со всей Казани.