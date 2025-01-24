Ирина Волынец предложила создавать при вузах комнаты присмотра за детьми

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ряд мер для поддержки студентов, воспитывающих детей.

Среди инициатив — создание комнат присмотра за детьми при вузах, а также строительство общежитий семейного типа.

Кроме того, она считает необходимым переводить студентов, ставших родителями, с платного на бесплатное обучение.

По словам Волынец, такие шаги помогут молодым семьям совмещать учебу и воспитание детей. «Многие студентки отказываются сохранять беременность и рожать ребенка, опасаясь, что им придется прервать обучение. Наша задача — создать условия, чтобы они могли реализовать себя и как мамы, и как специалисты», — подчеркнула она.