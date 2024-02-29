Ирина Волынец выступила за то, чтобы запретить детям до 14 лет соцсети

Детский омбудсмен в Татарстане вышла с инициативой к Госдуме ввести запрет на использование соцсетей детям, не достигшим 14-летия.

По ее мнению, дети становятся объектом преступных влияний и посягательств в интернете.

Им не хватает уровня критического мышления, чтобы проанализировать давление со стороны взрослых пользователей на них. Детей могут склонять к самоубийствам, обманывать, угрожать и манипулировать информацией.

Интересно, что подобный опыт уже есть в западных странах, где существует закон о защите данных. Он запрещает детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях. В США минимальный возраст зарегистрированных пользователей — 13 лет.