Ирина Волынец выступила за то, чтобы запретить детям до 14 лет соцсети

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Республика
29 февраля 2024  08:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Детский омбудсмен в Татарстане вышла с инициативой к Госдуме ввести запрет на использование соцсетей детям, не достигшим 14-летия.

По ее мнению, дети становятся объектом преступных влияний и посягательств в интернете.

Им не хватает уровня критического мышления, чтобы проанализировать давление со стороны взрослых пользователей на них. Детей могут склонять к самоубийствам, обманывать, угрожать и манипулировать информацией. 

Интересно, что подобный опыт уже есть в западных странах, где существует закон о защите данных. Он запрещает детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях. В США минимальный возраст зарегистрированных пользователей — 13 лет.

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Ирина Волынец выступила за то, чтобы запретить детям до 14 лет соцсети
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