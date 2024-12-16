Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин акцентировал внимание на важности быстрого внедрения датчиков угарного газа и дыма в многоквартирных домах. По его мнению, такие установки должны стать приоритетом в программе капитального ремонта. «Пока работы по установке выполняются в основном второстепенно, необходимо изменить этот подход», — заявил он во время делового понедельника в мэрии.

Гиниятуллин подчеркнул, что программы капитального ремонта следует дополнить мерами, направленными на улучшение газовой безопасности и замену устаревших систем автоматической противопожарной защиты. «Каждую зиму мы сталкиваемся с инцидентами отравления угарным газом, связанными с использованием устаревшего оборудования», — отметил чиновник, выражая обеспокоенность отсутствием схемы финансирования для замены старых газовых колонок. Он также отметил, что альтернативные варианты, такие как установка электроводонагревателей, могут оказаться слишком дорогостоящими. Кроме того, переход на централизованное горячее водоснабжение требует значительных затрат на прокладку трубопроводов.

В Казани реализуется метод установки датчиков, которые отслеживают угарный газ, природный газ и дым, автоматически отключая подачу газа при их срабатывании. «Хотя такие мероприятия проводятся в городе уже несколько лет, они все еще не являются приоритетом. Я обращаюсь к главам администраций и районов, а также в комитет ЖКХ с просьбой учесть этот аспект при планировании бюджета», — заявил Гиниятуллин, подчеркивая, что безопасность людей должна быть на первом месте.

По его словам, в Казани имеется 23 дома, где необходимо заменить систему автоматической противопожарной защиты. «Этот вопрос следует решить в ближайшие годы», — добавил он.

В текущем году в рамках программы капитального ремонта было отремонтировано 179 домов с финансированием в 2,97 миллиарда рублей. В различных районах города отремонтировано разное количество объектов: 17 в Авиастроительном, 21 в Ново-Савиновском, 20 в Вахитовском и Приволжском, 15 в Кировском, 32 в Московском и 54 в Советском районе.

Следует отметить, что в ноябре глава Татарстана Рустам Минниханов уже поднимал вопрос о множественных случаях отравления угарным и бытовым газами. На середину ноября зафиксировано 32 инцидента отравления, в результате которых два человека погибли.