Искусственный интеллект будет следить за вывозом мусора в Татарстане

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Республика
3 февраля 2025  12:15

В 2025 году в Татарстане искусственный интеллект станет ключевым инструментом для мониторинга вывоза мусора. Как сообщает пресс-служба мэрии, эта технология позволит оптимизировать труд процессов, заменив до десяти сотрудников.

Установленная камера с функционалом искусственного интеллекта будет вести круглосуточный контроль за вывозом отходов. Она сможет определять загруженность контейнеров и их тип, а также предоставлять актуальные данные о количестве баков для мусора.

Нейросеть будет собирать информацию с помощью фотосъемки. На данный момент проект находится на стадии доработки, и для его реализации ежемесячно будет выделяться 200 тысяч рублей.

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