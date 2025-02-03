Искусственный интеллект будет следить за вывозом мусора в Татарстане

В 2025 году в Татарстане искусственный интеллект станет ключевым инструментом для мониторинга вывоза мусора. Как сообщает пресс-служба мэрии, эта технология позволит оптимизировать труд процессов, заменив до десяти сотрудников.

Установленная камера с функционалом искусственного интеллекта будет вести круглосуточный контроль за вывозом отходов. Она сможет определять загруженность контейнеров и их тип, а также предоставлять актуальные данные о количестве баков для мусора.

Нейросеть будет собирать информацию с помощью фотосъемки. На данный момент проект находится на стадии доработки, и для его реализации ежемесячно будет выделяться 200 тысяч рублей.