Искусство и история встречаются: Свияжск отметит «Ночь музеев» и «День музеев»

В предстоящую субботу, 18 мая, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» примет участие в ежегодных мероприятиях «Ночь музеев» и «День музеев», которые в этом году проходят одновременно, сообщает пресс-служба музея.

К праздничным событиям музей подготовил ряд мастер-классов, включая «Лошадка из кожи», вдохновленный игрушкой XVI века, которую смогут сделать все желающие. Также состоится серия демонстрационных занятий по стеклодувному искусству в «Доме стекла» и мастер-класс по каллиграфии, где участники научатся создавать тугру — персональный именной знак арабской вязью.

Интерактивные мероприятия включают в себя акцию «Из Свияжска с любовью» в музее истории Свияжска, где посетители смогут отправить открытки из специального тиража и узнать истории о фондовых предметах. В Ольгинском приюте трудолюбия состоится лекция о новых научных открытиях и исследованиях, с особенным вниманием к истории Свияжска во времена пугачевского восстания, основанная на архивных документах и народных преданиях, представленная Натальей Архиреевой и Еленой Карташевой.

Из-за нестабильной погоды, большая часть программы будет проведена в помещениях музея, а ночные мероприятия будут доступны в онлайн-формате на социальных сетях музея.