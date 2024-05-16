Искусство и история встречаются: Свияжск отметит «Ночь музеев» и «День музеев»

news_top_970_100
Республика
16 мая 2024  10:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В предстоящую субботу, 18 мая, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» примет участие в ежегодных мероприятиях «Ночь музеев» и «День музеев», которые в этом году проходят одновременно, сообщает пресс-служба музея.

К праздничным событиям музей подготовил ряд мастер-классов, включая «Лошадка из кожи», вдохновленный игрушкой XVI века, которую смогут сделать все желающие. Также состоится серия демонстрационных занятий по стеклодувному искусству в «Доме стекла» и мастер-класс по каллиграфии, где участники научатся создавать тугру — персональный именной знак арабской вязью.

Интерактивные мероприятия включают в себя акцию «Из Свияжска с любовью» в музее истории Свияжска, где посетители смогут отправить открытки из специального тиража и узнать истории о фондовых предметах. В Ольгинском приюте трудолюбия состоится лекция о новых научных открытиях и исследованиях, с особенным вниманием к истории Свияжска во времена пугачевского восстания, основанная на архивных документах и народных преданиях, представленная Натальей Архиреевой и Еленой Карташевой.

Из-за нестабильной погоды, большая часть программы будет проведена в помещениях музея, а ночные мероприятия будут доступны в онлайн-формате на социальных сетях музея.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Выращивать огуречную рассаду или сеять семенами прямо в грядку? Советы эксперта
Что важно сделать весной в саду и огороде?
Разрабатываются единые подходы к процессу комплексной реабилитации и абилитации
Электронные трудовые книжки взамен бумажных
Мобильные медицинские бригады доедут до удаленных населенных пунктов
Искусство и история встречаются: Свияжск отметит «Ночь музеев» и «День музеев»
В Татарстане вновь зафиксированы звонки мошенников пенсионерам
Казахский фишбармак - блюдо, объединяющее семью