Исламский банкинг имеет в РТ большие перспективы

Республика стала пилотным регионом, в котором реализуется российский эксперимент по созданию условий для партнерского финансирования. С момента старта эксперимента в Татарстане в рамках механизмов партнерского финансирования заключено сделок на 1 млрд рублей.

Подробнее об этом рассказали руководитель подразделения по партнерским финансам при Министерстве экономики РТ Руслан Халиуллин, заместитель директора по экономике и финансам Гарантийного фонда РТ Расим Усманов, начальник управления транзакционного бизнеса «Ак Барс Банка» Ильдар Абдуллин и член Совета улемов ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков.

За три месяца этого года было заключено 315 сделок, что вдвое больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом их сумма выросла в четыре раза - с 257 млн до 1 млрд рублей.

От компаний республики продолжают поступать заявки на вступление в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Руслан Халиуллин рассказал, что для дальнейшего усовершенствования законодательства создан экспертный совет.

Развитие исламского банкинга сталкивается с однозначными требованиями законов шариата, которые запрещают заниматься ростовщичеством. Для решения этой проблемы компании могут брать плату за свои услуги вместо процента по долгу. Так, Расим Усманов отметил, что Гарантийный фонд РТ оказывает услуги по предоставлению залогового поручительства. При этом размер оплаты соответствует операционным расходам фонда.

Ильдар Абдуллин рассказал, что татарстанцам уже оказываются халяльные банковские услуги, включая выпуск карт и ипотеки.

Булат хазрат Мубараков подчеркнул, что каждый продукт исламского банкинга проходит проверку на соответствие религиозным нормам, это делают шариатские эксперты и Совет улемов. Контроль сохраняется и на протяжении реализации банковского продукта.