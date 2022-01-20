 Исполком Челнов поможет с трудоустройством работников Кранового завода после его банкротства
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Исполком Челнов поможет с трудоустройством работников Кранового завода после его банкротства

Под сокращение попали 129 человек. 

Истории
20 января 2022  11:13
Автор:
Эдуард Салихов

Исполком Набережных Челнов поможет с трудоустройством 129 работникам Кранового завода после его банкротства. Об этом «КВ» рассказала руководитель пресс-службы мэрии города Римма Мухаметзянова. 

«Мы готовы помочь в трудоустройстве работников компании. Сообщаем, что на данный момент в кадровом центре свыше 7 тысяч вакансий», — отметила Мухаметзянова.

Напомним, что руководство завода 30 декабря 2021 года подало заявку в налоговую инспекцию о банкротстве. ФНС заблокировала банковские счета завода из-за неуплаты налогов и сборов.

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