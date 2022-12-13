 Исполком Казани и Whoosh займутся модернизацией правил работы кикшеринга в городе
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Исполком Казани и Whoosh займутся модернизацией правил работы кикшеринга в городе

Казань стала первым городом, который выразил желание модернизировать законы и сформировать правила работы кикшеринга.

Город
13 декабря 2022  14:24
Автор:
Эдуард Салихов

Исполком Казани вместе с сервисом кикшеринга Whoosh создаст рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

На заседании рабочей группы совместно с ГИБДД будет обсудят обеспечение безопасности при использовании самокатов в столице Татарстана. Добавим, что на региональном уровне Казань стала первым городом, который выразил желание модернизировать законы и сформировать правила работы кикшеринга. 

Ранее «КВ» сообщали, что сервис Whoosh в Казани завершил сезон проката самокатов. Количество пользователей кикшерингом в этом году увеличилось вдвое. В течение сезона более 80% казанцев совершали поездки на самокатах по транспортному сценарию: от остановок до дома или места работы, либо до торгового центра и других мест.

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