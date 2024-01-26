Исполком Казани планирует расчистить город от снега в срок от недели до двух

«В эти дни вывезли с улиц Казани 273 тыс. тонн снега. Таким образом, за восемь дней вывезено около 34% снега за весь зимний период. Дорожная техника и снегоплавильные пункты работают в режиме повышенной нагрузки», — прокомментировал он.

С начала 17 января текущего года дорожные службы в Казани работают в усиленном режиме, сообщил Ахметзянов. За это время выпало 51 миллиметр осадков, что составляет 110% месячной нормы. По его словам, рабочие в первую очередь уделяют внимание расчистке маршрутов общественного транспорта и подъездных путей к социальным учреждениям, которых в городе более 3 тыс.

Замглавы Комитета внешнего благоустройства добавил, что рабочие трудятся с переработками. В очистке города задействовано около 770 рабочих и 1100 единиц техники.

Оператор погрузчика компании «Легион» Навиль Камалиев пояснил, что смена с переработками длится 12 часов, но он утверждает, что этот график не доставляет неудобств и в целом его устраивает. Единственной проблемой являются припаркованные автомобили, из-за которых время на очистку улицы увеличивается в полтора раза. Дорожный рабочий признал, что их работу затрудняют припаркованные автомобили. Хотя водителям и некуда ставить машины, дорожники не могут заехать во двор. Собранный снег отправляют в снегоплавильные пункты или на специально оборудованные свалки для снега. Заместитель директора МУП «ДРЭУ» Кировского района Казани Артур Куляшов отметил, что такие свалки соответствуют экологическим требованиям, так как это заасфальтированные участки со сливом для канализации, куда будет стекать вода после таяния снега.