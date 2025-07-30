Использование ИИ в образовании обсудят на Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровизации образования. Как сообщил первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, в рамках мероприятия запланированы девять тематических секций, посвященных внедрению современных технологий в учебный процесс.

Основными темами дискуссий станут цифровая трансформация вузов, применение искусственного интеллекта в образовании и другие инновационные подходы. Участие в форуме примут около 70 экспертов, включая федеральных специалистов.

Параллельно с деловой программой будет работать выставка, где представят шесть тематических стендов, демонстрирующих последние достижения в сфере образовательных технологий. Форум ориентирован на широкую аудиторию – от учащихся и родителей до преподавателей всех уровней образования.