Исследование: Электронные трудовые книжки предпочитают больше полумиллиона казанцев

Электронные трудовые книжки позволяют получить постоянный доступ к сведениям в них. Такое преимущество отметили больше 574 тысяч жителей Казани, которые выбирали между бумажным и электронным форматом.

Таким образом можно легко отправить сведения даже в другой регион. Они заносятся в книжку спустя несколько дней, после того, как работодатель передал информацию в Соцфонд России.

К слову, если нужна бумажная выписка из трудовой книжки, ее можно распечатать в том же МФЦ и заверить подписью и печатью на месте. Данный документ будет юридически равнозначен бумажной трудовой.

Перейти на электронную татарстанцам предлагают в любой момент.