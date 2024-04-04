Исследование показало, что самым комфортным для фрилансеров Казани стал Советский район

Каждый десятый житель страны работает из дома. Российские эксперты составили рейтинг самых удобных для проживания и работы районов Казани. Акцент делался на наличие необходимой инфраструктуры и общественных пространств, популяризацию здорового образа жизни и комфорта.

Таким образом, победил Советский район, где насчитали 1,8 тысяч объектов - спортивные площадки, кофейни, фитнес-клубы, парки и даже велопарковки. За ним на пьедестале расположился центр Казани - Вахитовский район, а после - Приволжский.