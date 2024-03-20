Исследование показало, что в Татарстане любят блины с шоколадной пастой

В России подсчитали, кто сколько блинов съел в широкую Масленицу. Об этом пишет «Татар-информ».

Так, жителями страны в этом году было съедено 17 тонн готовых блинов. Они использовали больше 140 тонн начинки.

Самой любимой оказалась сметана, за ней в рейтинге идет творог и сгущенное молоко. Любителей мясных начинок оказалось меньше, но тем не менее они были.

Интересно, что реже всего в регионах едят блины с икрой, медом и шоколадной пастой. Но в Татарстане больше всего оказалось именно любителей шоколадной начинки. Мед полюбился Краснодарскому краю, а красная икра – нижегородцам.

Москвичи и петербуржцы в три раза больше остальных ели блины с вареньем или джемом.

Еще в блины клали плавленый сыр и красную рыбу.