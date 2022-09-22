Источник в Минобороны: «Автотранспорт для нужд армии в период мобилизации утвержден заранее»

Собеседник «Казанских ведомостей», представляющий Минобороны РФ, рассказал, что типы автотранспорт на случай мобилизации были утверждены заранее. Речь идет даже о нескольких предшествующих частичной мобилизации годах. Он также подтвердил наличие разнарядок на определенные военно-учетные специальности и рассказал, какое число татарстанцев будет мобилизованно.

«Есть наряд, и он заблаговременно утвержден»

«По поводу машин тоже, все звонят переживают за свои машины. Представляете, сейчас возьмут и у всех машины заберут. Так ведь не бывает. Вам не могут взять и прислать какую-то бумагу, что нужна ваша машина. Есть наряд, и он заблаговременно утвержден», – заявил собеседник.

Он отметил, что подобные наряды были утверждены заранее.

«Там [в приказе о частичной мобилизации] указано, что согласно нарядам [происходит мобилизация автотранспорта]. Это не действует ни на кого, кроме нарядов, которые были заблаговременно по мобилизации утверждены. К примеру, есть у правительства гараж, в этом гараже [автомобили] утверждаются заблаговременно. В случается мобилизации вот эти машины по разнарядке военного комиссариата изымаются на нужды армии. Они заранее, подчеркиваю, утверждаются», – отмечает источник.

Собеседник отметил, что даже ранее включенные в наряды транспортные средства могут быть не востребованы.

«Как правило, это машины могут даже не использоваться, а стоять где-либо на хранении. И эти машины по востребованию армии выделяются, они никак не связаны с гражданскими обычными машинами», – пояснил он.

«У нас нет невыездных»

Собеседник «КВ» ответил также на вопрос о так называемых «невыездных» гражданах РФ.

«Вчера [21 сентября] уже опровергали, что нет у нас невыездных. На высшем уровне опровергалось, что таких нет», – сказал он.

По словам собеседника, повестки гражданам, подлежащих мобилизации, «вручаются лично в руки, и не всем подряд».

«Переживать и прятаться нет смысла. Все переживают из-за того, что не знают каких-то подробностей, но на самом деле повестки получают ребята, которые были в армии и имеют опыт. Вас взять и отправить никто не собирается», – сказал он, подтвердив информацию, что повестку гражданам могут вручить и по месту работы.

«По Татарстану очень мало людей призывается»

Собеседник издания не стал отрицать наличия разнарядки на определенные военно-учетные специальности.

«Они есть [разнарядки], но вот так никто не озвучит их», – сказал он, не уточняя какие военно-учетные специальности востребованы больше других.

От Тататрстана могут мобилизовать 30 тыс. человек, сообщил источник в Минобороны.

Собеседник отметил, что число военнообязанных, которые подлежат мобилизации, в пересчете на все регионы не так уж и велико.

«Это [мобилизация] ведь не повсеместна. По Татарстану вообще очень мало людей призывается. Если вы [журналисты] не будете раскручивать, многие этого даже не заметят. 300 тысяч человек разделить на 85 субъектов — это всего около 3,5 тыс. человек от субъекта», – сказал он.

Источник «КВ» затруднился ответить на вопрос о заморозке ипотечных платежей для граждан, которые будут мобилизованы.

«Это все чуть позже, какие-то официальные лица будут давать [комментарии] по поводу каких-то льгот», – подытожил он.