Исторический особняк в Казани выставлен на продажу за 350 млн рублей

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Город
28 июля 2025  10:16

Двухэтажное здание конца XIX — начала XX века, расположенное в центре Казани по улице 25 Октября, появилось в продаже с ценником в 350 миллионов рублей. Объект культурного наследия площадью 914 квадратных метров вместе с земельным участком в 3,3 тысячи квадратных метров предлагается новому владельцу.

Фото: пресс-служба раиса РТ

Особняк, введенный в эксплуатацию в 1917 году, в настоящее время находится на этапе реставрационных и противоаварийных работ. Согласно объявлению, новому собственнику предлагается несколько вариантов адаптации исторического здания под современное использование — от гостиничного комплекса до образовательного учреждения.

Интересно, что в апреле 2024 года, этот объект был продан за символическую сумму в 1 рубль в рамках специального конкурса. Покупатель взял на себя обязательства по проведению полномасштабной реставрации в течение семи лет. Однако теперь здание снова появилось на рынке, но уже с существенно возросшей ценой.

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