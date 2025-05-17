История и патриотизм: Выставка в Казани к 80-летию Великой Победы

С 13 по 18 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо» прошла выставка «Служение Отечеству. Патриотизм, гражданственность» в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025». Национальный музей Республики Татарстан представил экспозицию, отражающую вклад выдающихся соотечественников – деятелей культуры, военнослужащих и духовенства – в развитие России и утверждение высоких идеалов истины, добра и красоты. Выставка была приурочена к 80-летию Великой Победы.

Посетители смогли увидеть личные вещи татарских просветителей и богословов XIX – начала XX века, такие как печать Шигабутдина Марджани и учебники Каюма Насыри. Также были представлены произведения татарского изобразительного искусства, включая шамаили и каллиграфические миниатюры, а также экспонаты, демонстрирующие мощь тыла Республики Татарстан.

В числе выставленных предметов оказались личные коллекции Героев Советского Союза и бесценные реликвии военных лет, включая фотографии и рукописи известных татарских писателей. Выставка «Служение Отечеству» стала важным событием, напоминающим о неразрывной связи поколений и значении патриотизма и гражданской ответственности.