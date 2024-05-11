История любви: казанец сделал предложение своей девушке после дистанции «Казанского марафона»

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Город
11 мая 2024  18:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Трогательный момент запечатлели камеры очевидцев у Казанского Кремля. Об этом пишет «ВГТРК Татарстан».

Молодой казанец Максим сделал предложение своей возлюбленной Анастасии прямо во время проведения «Казанского марафона».

Максим неоднократно покорял эти дистанции. Девушка же впервые пробежала, но теперь запомнит 11 мая не только поэтому. Она сказала, что совсем не ожидала такого шага от своего молодого человека.

Паре молодоженов подарили билеты в театр, путевку в санаторий и сертификат на регистрацию брака в казанской Чаше. 

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