Иван Гущин: Каждый объект культурного наследия - это огромная ответственность

Какие объекты культурного наследия будут отреставрированы в Казани и Татарстане? Правда ли, что башня Сююмбике стремительно разрушается? Какие реставрационные мероприятия проводятся в Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, которая в сентябре этого года была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО? На эти и другие вопросы ответил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин во время брифинга в Кабинете министров РТ.

Сохранять не только памятники архитектуры, но и историческую среду

Как рассказал Иван Гущин, в 2023 году в Татарстане ремонтно-реставрационные работы проходят на 30 объектах культурного наследия. На это из бюджета направлено почти 4 миллиарда рублей. Каждый объект - это огромная ответственность. Реставрация и приспособление памятника под современное использование с учетом всех требований ГОСТов и СНиПов, сохранение при этом его уникальности и ценности - задача непростая. Не менее важно максимально обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Безусловно, одними из главных событий года по праву можно считать открытие после реставрации Казанского художественного училища им. Н.И.Фешина по ул. Карла Маркса, 70, а также обновление Спасской башни Казанского кремля и открытие там музея.

В Казани сейчас идут ремонтно-реставрационные работы сразу на нескольких исторических объектах. Например, восстанавливается после пожара здание Алафузовского театра. Первый этап реставрационных работ проводится в мечети Марджани на ул. Каюма Насыри, 17. Также ведутся работы в здании Минпромторга РТ на ул. Островского, 4. С 1929 по 1953 год в этом доме жил заслуженный деятель искусств ТАССР Тази Гиззат. Начались активные работы и по реставрации Ново-Слободской мечети (1801 - 1805 годы) на ул. Меховщиков, 27/20. Кроме того, приступили к реставрации дома №7 по ул. Кремлевской, где в XVIII веке жил поэт Гавриил Каменев.

Башне Сююмбике ничего не угрожает

Особое внимание всегда уделяется объектам архитектурного ансамбля Казанского кремля. Реставрационные работы проводятся здесь поэтапно: отреставрированы Присутственные места, ожил и стал одной из интерактивных площадок кремля двор Присутственных мест, отреставрирована Спасская башня.

У многих горожан появилась обеспокоенность состоянием башни Сююмбике. В СМИ стали появляться публикации о том, что кирпич здания разрушается, так как туристы разбирают башню по камушкам, увозя их с собой на память. Иван Гущин успокоил: были проведены обследования здания с применением новейших лазерных технологий. Специалисты утверждают, что легендарной башне сегодня ничего не угрожает. Проводится первый этап ее реставрации - противоаварийные мероприятия. Есть идея: после завершения реставрации сделать башню

Сююмбике открытой для посещения туристами.

Астрономическая обсерватория: начало новой жизни

В сентябре этого года единогласным решением Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО объект «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это достижение стало возможным благодаря огромной работе и личному участию Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Начинается новый этап работы по сохранению объектов и развитию территории комплекса Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта в Зеленодольском районе. Специалистами ГУП «Татинвестгражданпроект» уже разрабатывается проект реставрации павильона метеорного отдела обсерватории, готовится проект реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

Отдельно стоит отметить, что в охранную зону ЮНЕСКО вошла не только сама обсерватория, но и территория поселка Октябрьского, в котором она находится. Совместно с экспертами, администрациями Зеленодольского района и Октябрьского сельского поселения разрабатываются и проводятся различные мероприятия, направленные на создание в поселке социальных объектов и объектов туристической инфраструктуры.