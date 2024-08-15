Иван Гущин: В РТ насчитывается свыше 2,7 тысяч археологических памятников

В преддверии Дня археолога председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин обратился с поздравлением к специалистам отрасли, подчеркнув важность их работы для сохранения истории.

«Республика Татарстан богата археологическими памятниками. На ее территории находятся 2770 выявленных объектов и 279 памятников федерального значения», – отметил Гущин.

Глава ведомства назвал труд археологов кропотливым и требующим глубоких знаний, терпения и искренней любви к истории.

«Вы буквально по крупицам собираете прошлое, открывая нам удивительные тайны и загадки древних цивилизаций, – говорится в обращении. – Благодаря вам мы можем прикоснуться к тайнам прошлого, открыть для себя новые страницы истории, узнать о культуре и быте живших до нас поколений».