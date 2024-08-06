Июльские показатели производства электроэнергии в Татарстане выросли

В июле 2024 года потребление электроэнергии в Татарстане превысило 2,73 млрд кВт*часов, что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом республика не только полностью покрыла свои потребности, но и значительно сократила закупки электроэнергии извне.

Как сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, собственная выработка электроэнергии в Татарстане в июле достигла 2,6 млрд кВт*часов, превысив прошлогодний показатель почти на 25%.

Лидерами по приросту производства стали Казанская ТЭЦ-1, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ, Лемаевская ПГУ «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамская ГЭС.

Благодаря активному росту собственной генерации, переток электроэнергии в энергосистему Татарстана в июле сократился на 77,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам семи месяцев 2024 года потребление электроэнергии в республике увеличилось на 4%, а собственное производство — на 11,1%. Переток из соседних энергосистем за этот период снизился почти на 37%.

Основная причина низкого перетока, считает Большаков, — значительное увеличение выработки электроэнергии на ТЭС, в первую очередь, на Заинской ГРЭС.