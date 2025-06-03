Июнь остыл ненадолго: чего ждать от первого месяца лета?

Наступил июнь - первый месяц долгожданного лета. Какой погоды нам ждать, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

После, пожалуй, самого холодного за последние годы мая по-особому греют надежды на летнее тепло. Ведь только сейчас начинается активный рост зеленых культур, высаженная овощная рассада активно приживается, самое время высаживать в открытый грунт и теплолюбивые огородные растения.

После нынешних погодных катаклизмов со слишком резкими погодными перепадами узнать, какой будет погода в июне, особенно интересно тем, кто планирует летний отдых, и, конечно, огородникам и садоводам, выращивающим овощи и фрукты на своих участках.

По предварительным прогнозам Росгидромета, нынче погода в июне на территории Татарстана будет вполне благоприятной. Температура воздуха в целом ожидается на 1 - 2 градуса выше климатической нормы: в среднем в промежутке от плюс 10 - 15 градусов по ночам и до плюс 23 - 28 градусов днем.

В течение июня в Казани и пригородах ожидается выпадение 60 - 65 миллиметров дождя, что соответствует многолетней норме. Кстати, это количество дождя почти вдвое больше по сравнению со средним майским количеством. Напомним, 1 мм осадков означает, что на площадь в 1 кв. м вылилась вода объемом 1 л. А 15 мл осадков - это высота слоя воды объемом 15 л, вылившейся на 1 кв. м площади.

В последней пятидневке мая Татарстан находился под влиянием обширного малооблачного антициклона в сухой и жаркой воздушной массе. В дневные часы воздух прогревался до 28 - 32 градусов, среднесуточные температуры оказались на 5 - 8 градусов выше нормы. Ночи были очень теплыми - до 15 - 20 градусов. Кстати, даже не каждый июль в Казани может похвастаться такими теплыми ночами.

Такой аномальный температурный режим удержался только в воскресенье, 1 июня. И сразу с приближением активных фронтальных разделов с севера началась кардинальная перестройка атмосферных процессов: пришли грозовые дожди с порывистым ветром. В тыловой части циклона произошло заметное понижение температурного фона, ко вторнику температура снизилась до 19 - 24 градусов.

По предварительным прогнозам специалистов, погода в июне будет неустойчивой. Как и положено по климатическим особенностям, не будет длительных периодов засухи и жары, равно как не ожидается и затяжных дождей и холодов. Из-за чередования неглубоких циклонов и антициклонов атмосферное давление будет то повышаться, то понижаться, резких перепадов температурного режима не прогнозируется. Образующиеся по климату июня во второй половине дня кучевые облака будут приводить к развитию конвективных явлений. Временами могут проходить по-летнему короткие грозовые дожди, иногда со шквалистыми усилениями ветра, возможен град. Такая погода с переменной облачностью считается вполне комфортной. Комфортной ожидается и температура воздуха. По ночам она будет колебаться в пределах от 10 до 15, а днем - в пределах 20 - 25, к концу месяца повысится до 30 градусов. Такие температуры в среднем все равно окажутся выше климатической нормы.

По многолетним данным, в июне на территории Татарстана еще сохраняется угроза поздних заморозков. Так, за весь ряд наблюдений по городу Казани самая низкая температура воздуха - 1,4 гр. мороза - отмечалась в позапрошлом веке - 1 и 3 июня 1892 года. Также в летописи вошли заморозки, зафиксированные 4 июня 1930 года и 2 июня 1947 года. После даты 4 июня заморозки в воздухе по Казани за 145-летний ряд наблюдений не зафиксированы, но на поверхности почвы они часто отмечаются до 10 июня.