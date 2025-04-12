Июньские праздники в Татарстане: два периода длинных выходных

Жителей республики ждут две серии продолжительного отдыха в июне:
Курбан-байрам (6-8 июня)
• 6 июня (чт) — официальный праздничный день
• Выходные продлятся 3 дня подряд (6-8 июня) по указу Рустама Минниханова
День России (12-15 июня)
• 12 июня (ср) — государственный праздник
• 13 июня (чт) — дополнительный выходной (перенос с 8 марта)
• Итого 4 дня отдыха (12-15 июня)
Обычные выходные в июне:
1, 2 (сб-вс)
21, 22 (сб-вс)
28, 29 (сб-вс)
Таким образом, в июне татарстанцы получат 11 выходных дней, включая два продолжительных праздничных периода. Это отличная возможность для отдыха и путешествий по региону.
Напомним, что график работы организаций с непрерывным циклом может отличаться — уточняйте информацию у работодателей.