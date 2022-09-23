«ИрАэро» запустил прямые рейсы из Казани в Самарканд

Накануне из Международного аэропорта Казани стартовали прямые рейсы в Самарканд, Узбекистан. Полеты проводит российская авиакомпания «ИрАэро» на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Рейсы выполняются раз в неделю по вторникам, а длительность перелета составляет три часа. Напомним, время в Узбекистане «опережает» на два часа московское. Полеты будут проводить до конца октября.

Авиабилеты можно купить на официальном сайте аэропорта https://kazan.aero при помощи сервиса «Купить билет», и в мобильном приложении аэропорта «Казань».