 «ИрАэро» запустил прямые рейсы из Казани в Самарканд
news_header_top_970_100

«ИрАэро» запустил прямые рейсы из Казани в Самарканд

Рейсы выполняются по вторникам, а длительность перелета – три часа.

Город
23 сентября 2022  12:31
Автор:
Ольга Ильина

Накануне из Международного аэропорта Казани стартовали прямые рейсы в Самарканд, Узбекистан. Полеты проводит российская авиакомпания «ИрАэро» на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Рейсы выполняются раз в неделю по вторникам, а длительность перелета составляет три часа. Напомним, время в Узбекистане «опережает» на два часа московское. Полеты будут проводить до конца октября.

Авиабилеты можно купить на официальном сайте аэропорта https://kazan.aero при помощи сервиса «Купить билет», и в мобильном приложении аэропорта «Казань».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова