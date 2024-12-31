Из Алексеевского в Альметьевск на 40 минут быстрее

Уходящий год стал выдающимся для дорожно-строительной отрасли Татарстана. Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ.

«Большая честь для всей дорожно-транспортной отрасли проводить завершающий брифинг в Кабмине РТ в уходящем году. Думаю, это связано с предновогодними подарками, которые дорожники сделали жителям республики и ее столицы. Татарстан получил новую дорожно-транспортную инфраструктуру, которая определит транспортные маршруты на десятилетия вперед. Мы ожидаем развитие сферы услуг на наших дорогах: открытие новых АЗС, пунктов питания, парковок, транспортных хабов», - поделился министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В 2024 году в Татарстане был реализован ряд масштабных инфраструктурных проектов: реконструкция Горьковского шоссе, строительство четырехполосной дороги «Большой Зеленодольск», обновление участка федеральной трассы М-7 «Волга».

В конце года дорожники республики порадовали завершением еще двух крупных и важных для региона объектов. Второй этап Вознесенского тракта призван разгрузить Мамадышский тракт, что должны по достоинству оценить казанцы. Платный участок дороги длиной 7,6 км имеет 6 полос движения, центральную разделительную полосу и искусственное освещение.

Стоимость проезда по этой части Вознесенского тракта будет фиксированной: для легковых автомобилей I категории — 90 рублей (150 рублей в час пик), II категории — 150 рублей, III категории — 250 рублей, IV категории — 350 рублей, независимо от времени суток. Альтернативным бесплатным маршрутом является проезд от ул. Иман до перекрестка ул. Закиева - ул. А.Глушко.

Еще один проект – это первая в Татарстане платная региональная дорога Алексеевское-Альметьевск. Автобан наивысшей категории 1А длиной 145 имеет международное значение, проходит через пять районов республики. Экономия времени в пути по сравнению с бесплатными дорогами составляет около 40 минут.

Плата за проезд составит: для легковых автомобилей I категории – 4,50 руб./км, II категории – 6,75 руб./км, III категории – 9 руб./км и IV категории – 18 руб./км. Таким образом, для водителей большинства легковых машин стоимость проезда от начала до конца дороги составит 653 рубля.

«Важно, что движение по платным дорогам не просто комфортно. Слово «безопасность» играет здесь ключевую роль. Дороги оснащены разделительными полосами, на них очень мало пересечений, нет пешеходных переходов, которые бы пересекали дорогу. Скорость и экономия времени – это безусловно важно, но еще важнее безопасность», - подчеркнул Фарит Ханифов.

Министр также допустил возможность появления платных дорог в наиболее проблемных местах Казани и Татарстана. Однако он уточнил, что для этого необходима инициатива компаний-концессионеров.

«Перед нами стоит задача вывести крупные транспортные потоки из центра агломераций за ее пределы. Такие логистические центры называются хабами», - добавил Фарит Ханифов.