 Из бюджета РТ выделят 6,5 млн рублей на проектирование дороги к новому микрорайону в Челнах
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Из бюджета РТ выделят 6,5 млн рублей на проектирование дороги к новому микрорайону в Челнах

Работы по проекту должны быть завершены до 30 мая 2023 года.

Республика
28 ноября 2022  11:39
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане объявили тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства новой дороги в Набережных Челнах. Для этого из бюджета РТ выделят 6,5 млн рублей

Дорога протяженностью 1,5 километра будет начинаться от кольца, который объединяет проспекты Залесный, Абсалямова и улицу Алиша, и дойдет до конца границы города.

Работы про проекту должны быть завершены до 30 мая следующего года.

«Судя по всему, эта дорога, также должна соединить город с районом Ближний села Большая Шильна, а также с дачными обществами, которые находятся в том районе», предположили «Челнинские известия».

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