 Из Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО
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Из Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Помощь организовали сотрудники исполкома и предпринимателей города.

Республика
5 декабря 2022  17:31
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, в День добровольца, из Набережных Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, кто сейчас участвует в спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Наиль Магдеев.

«Да, они обеспечены всем необходимым, но мы, челнинцы, считаем, что помощь лишней не бывает. Теплые вещи, продукты питания, техника поступят в войсковую часть, где служат челнинские бойцы», - рассказал он.

Магдеев поблагодарил сотрудников исполкома и предпринимателей города, кто причастен к сбору помощи.

«Вокруг нас большое количество волонтеров и добровольцев, они были и остаются рядом с нами в самые непростые времена. Все вместе мы делаем важные дела для нашей страны!» - заключил мэр.

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