Из Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Сегодня, в День добровольца, из Набережных Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, кто сейчас участвует в спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Наиль Магдеев.

«Да, они обеспечены всем необходимым, но мы, челнинцы, считаем, что помощь лишней не бывает. Теплые вещи, продукты питания, техника поступят в войсковую часть, где служат челнинские бойцы», - рассказал он.

Магдеев поблагодарил сотрудников исполкома и предпринимателей города, кто причастен к сбору помощи.

«Вокруг нас большое количество волонтеров и добровольцев, они были и остаются рядом с нами в самые непростые времена. Все вместе мы делаем важные дела для нашей страны!» - заключил мэр.