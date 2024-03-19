Из Франции юные циркачи из Казани привезли серебро конкурса

Ученики детской школы казанского цирка Владимир Серов, Елизавета Демидова, Ярослав Краснов и Ксения Семенова завоевали серебро и приз зрительских симпатий. Награды они привезли из французского города Сен-Поль-ле-Дакс, где прошёл XXIII Международный фестиваль артистов цирка.

Радостной новостью поделилась мэрия города.

Парный синхронный номер «Воздушные гимнасты на бамбуке» произвёл особое впечатление на жюри.

С учениками цирковой школы занимаются заслуженный деятель искусств РТ Светлана Шарапова и художественный руководитель учреждения – Ильдар Игумнов. Их обучают жонглированию, клоунаде, занимаются акробатикой, гимнастикой, хореографией, пантомимой и др.