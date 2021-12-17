 Из Госсовета РТ отозвали законопроект о продажи пива в Челнах
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Из Госсовета РТ отозвали законопроект о продажи пива в Челнах

Законопроект о так называемых «наливайках»был отозван из-за замечаний.

Республика
17 декабря 2021  08:28
Автор:
Ольга Ильина

Из Госсовета Татарстана отозвали законопроект, запрещающий продажу пивных напитков, сидора и подобного алкоголя в магазинах площадью меньше 100 квадратных метра и расположенных в многоквартирных домах моногородов с населением более 500 тыс. человек – под это условие подходят только Набережные Челны. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Законопроект выдвинули депутаты Госсовета Ильдар Шамилов и Роман Мугерман. Последний объяснил, что законопроект был отозван из-за возникших разногласий с Кабинетом Министров и с Аппаратом Президента. Были получены замечания, которые будут доработаны до конца марта, рассказал Мугерман.

Замечания были о вопросах падения дохода из-за снижения продажи алкоголя и по юридической стороне. Депутат заверил, что все замечания исправят и законопроект снова внесут на рассмотрение.

«Необходимо повышать культуру в нашем городе. Не должно быть формата рабочего поселка, где люди только работают и пьют, должны быть и другие развлечения», - подчеркнул Роман Мугерман.

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