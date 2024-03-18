Из Казани до Мурманска теперь снова можно будет добраться прямым рейсом

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Город
18 марта 2024  18:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Очередной маршрут попал в перечень субсидированных авиаперелетов. С 1 апреля для казанцев и муромчан откроется возможность прямого пути из города в город и обратно.

Авиакомпания сможет возместить траты из федерального бюджета, а сами пассажиры покупать билеты по сниженным ценам. 

В городской мэрии сообщили, что всего в перечне 17 направлений, которые связывают другие регионы со столицей РТ. Предусмотрены рейсы из Абакана, Барнаула, Волгограда, Горно-Алтайска, Иркутска, Нарьян-Мара, Сыктывкара, Ханты-Мансийска и Челябинска.

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