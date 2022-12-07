Из Казани не смогли улететь на Гоа 79 туристов из-за сбоя с выдачей электронных виз Индии

Накануне вечером 79 россиян не смогли улететь из Казани чартерным рейсом AZUR air в Гоа по причине глобального сбоя в системе электронных виз Индии. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

«Из Екатеринбурга позавчера на 73 человек визы были получены только за два часа до вылета, туристы благополучно улетели в Гоа. Представители нашей принимающей компании не выходят из миграционной службы в Дели, подключали консульство в Москве, весь день обещали, что вот-вот выйдет все, в случае с казанским рейсом даже задержали самолет на час. Но визы так и не вышли», - прокомментировала изданию замгенерального директора ANEX Tour, заказчика чартерного рейса, Яна Муромова.

По ее словам, тем не улетевшим туристам, у которых визы вышли с опозданием, туроператор предложит другие варианты улететь на отдых. Однако и здесь есть проблема, связанная с авиационными требованиями Индии, потому что Гоа – военный аэропорт. По его правилам, туристы могут прилететь и вернуться только одной авиакомпанией и полным сегментом, то есть, к примеру, вылететь из Москвы и вернуться в Казань невозможно.

Тем не менее, у всех туристов, покупающих турпакеты в Индию, компания включает страховку с визовыми рисками без франшизы от «Ингосстрах». Так, если турист захочет вернуть деньги, это будет зона ответственности страховщика.

На сегодняшний день часть туристов все-таки вылетела из аэропорта Казани на Гоа.

«6 декабря рейс ZF 2419 Казань-Гоа вылетел на один час позже расписания по решению перевозчика. Часть пассажиров в связи с отсутствием визы страны прибытия не вылетели данным рейсом. За подробной информацией просим обращаться к авиакомпании либо к туроператору», - сообщил КВ пресс-секретарь Казанского аэропорта Адель Гатауллин.