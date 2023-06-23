Из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гумпомощи

Сегодня из Казани отправили девятую партию гуманитарного груза весом 96 тонн в Лисичанск и Рубежное на Луганщине, которые пострадали от боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В пяти фурах почти 100 тонн груза, а всего с начала сбора гуманитарной помощи казанцы собрали и отправили уже более 1 тыс. тонн груза Лисичанску, а теперь уже и Рубежному», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

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Кроме предприятий города в сборе помощи участвуют неравнодушные горожане, которые приносят предметы первой необходимости на пункты сбора. Основной точкой сбора является склад на Горьковском шоссе, 53а, на котором работают около 30 добровольцев.

Ранее «КВ» сообщали, что из Набережных Челнов отправили очередную гуманитарную помощь в Лисичанск. Отправлено более 20 тонн продуктов питания.