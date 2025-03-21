Из Казани запустили прямые рейсы на остров Хайнань

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Республика
21 марта 2025  17:31

1 марта авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая на популярный китайский курорт Санья, расположенный на острове Хайнань. Первый рейс был выполнен на самолете Airbus A330, компанией 19 марта

Полеты будут осуществляться по пятницам с возвращением в Казань по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс: вылет из Казани по понедельникам, а обратный рейс — по пятницам.

Новые рейсы открывают для жителей Татарстана и гостей региона удобную возможность добраться до одного из самых известных курортов Китая.

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